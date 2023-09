Incidente di Cagliari 4 giovani morti | tutti i dubbi sulla dinamica

ancora piange i suoi giovanissimi ragazzi che sono morti all'alba di domenica per unstradale. Lo schianto all'alba, l'auto che correva troppo, l'euforia di una serata sul lungomare ...... su incarico della pm Rossana Allieri, che ha aperto un'inchiesta sull'ipotizzando l'... Gli agenti della polizia locale dihanno lavorato tutta la giornata di ieri per ricostruire la ...... Roberto Demontis , su incarico della pm Rossana Allieri, che ha aperto un'inchiesta sull'... Gli agenti della polizia locale dihanno lavorato tutta la giornata di ieri per ...

Incidente stradale a Cagliari, muoiono quattro giovani - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

"Ciao amore mio, voglio iniziare a dirti che per vederti ho spaccato tutto, ma tu questo lo sai bene, sai bene che darei la mia vita per te. Sin da piccola mi hai insegnato a essere forte, però amore ...La Procura di Cagliari indaga per omicidio stradale plurimo in merito all'incidente stradale in cui all'alba di ieri in viale Marconi ...