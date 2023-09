Incendio Pastorano | i dati Arpac fino al 9 settembre

(Di lunedì 11 settembre 2023)del 3scorso: ecco idal 4 al 9. Fornita tabella che riepiloga le concentrazioni degli inquinanti Sono tuttora in funzione, a circa duecento metri dal sito di gestione di rifiuti interessato da unlo scorso 3nell’area industriale di, due campionatori ad alto flusso per la ricerca di diossine e furani dispersi in atmosfera, il primo (P2) posizionato nella direzione prevalente dei venti al momento dell’installazione, il secondo (P1) nella direzione opposta. Nella tabella a seguire si riepilogano le concentrazioni riscontratera, in esito a ciascun ciclo di campionamento della durata di 24 ore, espresse in termini di pg/Nm3 I-TEQ ...

16:43:39 Sono disponibili i risultati relativi al primo ciclo di campionamento, eseguito nell'arco di circa 24 ore nei giorni 4-5 settembre, per la ricerca di diossine e furani dispersi in atmosfera