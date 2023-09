Incendio oggi Roma | a fuoco sterpaglie vicino campo nomadi Castel Romano

a Roma all'altezza della Pontina. A fuoco un tratto di macchia mediterranea alle spalle del campo nomadi di Castel Romano. L'non è raggiungibile con mezzi da terra.... mentre Cecilia Sala, in anteprima per Mondadori, racconterà "L'. Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan". Molti gli autori internazionali con la prima presentazione ...Un altro graveè divampato, 11 settembre, a Torre del Greco nella zona di via Boccea, in una zona boschiva ai piedi del Vesuvio. Si tratta del secondo rogo in soli quattro giorni. A pochi giorni dall' ...

Incidente e incendio oggi a Toscanella: scontro fra auto e moto, sei feriti il Resto del Carlino

Un incendio di sterpaglie è divampato nel primo pomeriggio alle spalle del campo nomadi di Castel Romano, a Roma. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma capitale. Le fiamme non hanno ...Villongo (Bergamo), 11 settembre 2023 – Momenti di paura questa mattina per un principio d’incendio divampato intorno alle 9.30 nell’appartamento al primo piano della palazzina di via Roma, collocata ...