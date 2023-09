In Bhutan è nata una principessa | il re e la regina sono diventati genitori per la terza volta

Leggi su ilfattoquotidiano

Giubilo in tutto il regno. LadelJetsun Pema e il re Jigme Khesar Namgyel Wangchuckdi una femminuccia,lo scorso 9 settembre. A dare l'annuncioi canali ufficiali del Palazzo reale: "Siamo onorati di condividere la meravigliosa notizia che alle Loro Maestà èuna bambina sana", recita la nota. Non si conosce il nome della piccola, venuta alla luce nel Palazzo Reale di Thimphu, capitale del, che va ad aggiungersi ai fratellini Jigme Namgyel, 7 anni, erede al trono, e Jigme Ugyen, 3. Ora non resta che attendere la presentazione della nuova royal baby ai sudditi.