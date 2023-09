“Impossibile” | Juventus | annuncio amarissimo su Pogba

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il caso che vede coinvolto Paulsulla positività al doping è destinato a far discutere molto anche nei prossimi giorni e in questi istanti è arrivato unper la società bianconera. L’avvio di stagione della Juve può considerarsi piuttosto positivo, se consideriamo che sono stati conquistati 7 punti su 9 a disposizione, ma soprattutto, la squadra di Massimiliano Allegri ha incassato un solo gol in 3 gare disputate. Al rientro dalla sosta per le nazionali però il livello di difficoltà si alzerà notevolmente. All’Allianz Stadium si presenterà la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, reduce da una straordinaria vittoria ottenuta sul campo del Napoli. Dunque, bisogna prestare maggiore attenzione, ma tutto sommato, dalle parti della Continassa il clima che si respira è meno pesante rispetto ad un anno fa, o meglio, lo era ...