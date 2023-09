IMPACT | Annunciata la presenza di Dixie Carter per la puntata numero 1000 dello show

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 settembre 2023) La millesimadiè alle porte, e la federazione ha in programma una grande festa per l’occasione. Sono stati annunciati diversi ritorni durante lo, dai Dudley Boyz che torneranno a lottare in coppia dopo quasi 7 anni, alla Hall of Famer Gail Kim, prima campionessa femminilenonché detentrice del maggiordi regni della divisione. Inoltre, farà la suadurante l’evento anche un’altra Hall of Famer, la possente Awesome Kong, che ritorna sul ring didopo 8 anni.is coming Mala notizia che più ha fatto scalpore è che ci sarà anche la ex proprietaria di. Quest’ultima è una figura controversa per il ...