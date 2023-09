Il video dello schianto ad Alatri in diretta Facebook | l’automobilista positivo all’alcol test

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) È risultatol’uomo che ieri pomeriggio al volante di un’Audi lanciata su una strada provinciale del Frusinate inha invaso la corsia di marcia opposta schiantandosi contro una Nissan con a bordo una donna di 44 anni e i suoi due figli di 7 e 5 anni. A disporre ilè stato il sostituto procuratore di turno a Frosinone che ha chiesto anche di rilevare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti. In mattinata la bimba di 5 anni rimasta ferita nell’incidente è stata operata ad un braccio al Bambin Gesù dove ieri era stata portata in elicottero. Fuori pericolo la mamma ed il fratellino che sono nell’ospedale di. Non corre rischi neancheche ha provocato l’incidente, un cittadino del ...