Il viaggio di Presadiretta in Senegal | “Qui ospedali | scuole | strade funzionano grazie alle rimesse degli emigrati” La clip di anticipazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Iesi che vivono in Italia sono 200mila. L’anno scorso hanno inviato ai parenti in438 milioni di euro dei loro risparmi. In media 4mila euro l’anno. Tre volte lo stipendio medio annuale del. Nella puntata Approdo Italia in onda lunedì 11 settembre21.20 su Rai 3, ildiarriva inper raccontare l’importanza delleper lo sviluppo dei Paesi d’origine dei migranti. Da Dakar a Niomrè, da Louga a Saint Louis all’estremo nord del paese, al confine con la Mauritania. Unper mostrare come in molti villaggiesi, tutto ciò che funziona,, dispensari,, moschee, raccolta ...