Il terremoto in Marocco | ecco come aiutare la popolazione

È salito a 2.497 il numero delle persone che hanno perso la vita e a 2.476 quello dei feriti a causa del devastanteche ha colpito il. Lo ha reso noto il ministero degli Interni di Rabat spiegando che stanno continuando le operazioni di ricerca. I numeri però sono in continuo aggiornamento. Decine ...I soccorsi lottano contro il tempo per individuare il più alto numero di superstiti possibile, ma le zone colpite daline ancora da ispezionare sono tante, mentre il numero delle vittime continua a crescere senza sosta. A tre giorni dal sisma che la notte dell'8 settembre ha sconvolto il Paese ..."Dopo ilil Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Ue ha monitorato ... qualora illo ritenesse necessario". Lo fa sapere la Commissione Europea precisando che al ...

Marocco, terremoto Marrakech | Nuova scossa di magnitudo 4.5. Tra i morti 4 francesi. «Moltissime persone... Corriere della Sera

Le vittime accertate del terremoto in Marocco, al momento, sono 2.497. Lo scrive il media marocchino Medias24, che cita il Ministero dell’Interno. I feriti, aggiunge, sono almeno 2.476. Purtroppo i nu ...Decine di migliaia di persone hanno trascorso in Marocco la terza notte all'aperto, mentre sui monti dell'Atlas continua la disperata corsa contro il tempo per salvare i ...