Il Tar sospende l’ordinanza di abbattimento dell’orsa F36 | la provincia di Trento potrà solo catturarla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023)diera considerata debole e in effetti il Tar diha sospeso il provvedimento che determinava l’uccisioneF36 firmata da presidente della, Maurizio Fugatti. Il tribunale amministrativo, in composizione monocratica, ha infatti accolto il ricorso presentato dai legali dell’associazione animalista Leal Odv lo scorso venerdì 9 settembre. Il giudice ha inoltre disposto la cattura dell’esemplare e la custodia presso il centro faunistico di Casteller, a. Nel decreto del Tar si rileva come “l’unica cautela ragionevolmente praticabile, allo stato, è quella di consentire la cattura di F36 senza procedere al suoma provvedendo a rinchiudere l’animale nella struttura del Casteller”. Nel Centro del Casteller ...