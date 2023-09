Il Tar di Trento salva l' orsa F36 | sospeso il decreto di abbattimento

C'è un nuovo aggiornamento sul destino dell' orsa F36 in Trentino: ildine ha sospeso l'abbattimento in seguito al ricorso presentato da Leal Odv. La decisione deldi. Il commento degli avvocati di Leal . La nota di Leal . La decisione deldi ...Ancora uno stop per i decreti di abbattimento degli orsi del presidente della Provincia diMaurizio Fugatti. Ildiha infatti accolto l'istanza presentata dall'associazione Leal. "Siamo soddisfatte per la sospensione dell'ordine di abbattimento dell'orsa, ma non condividiamo la mancata sospensione ...Ildiha sospeso nelle scorse ore l'ordine di abbattimento dell'orsa F36 previsto da un decreto del governatore trentino Maurizio Fugatti accogliendo l'istanza cautelare proposta dalla Lega ...

Il giudice decreta comunque la cattura dell'animale. La preoccupazione della Leal: "Il cucciolo rischia di morire" ...L'orsa F36, che era stata condannata a morte dalla Provincia di Trento, è stata salvata grazie al Tar di Trento che ha sospeso l'ordinanza di abbattimento. Questa decisione è stata presa dopo il ...