Il suv viaggia in retromarcia sulla tangenziale di Napoli | il video diventa virale

(Di lunedì 11 settembre 2023) Una folle corsa che poteva avere conseguenze drammatiche.unin cui si vede un suvre a velocità sostenutadiin. Il guidatore, in compagnia di almeno un’altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri automobilisti. La denuncia è del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha scritto: “In unpostato su Tiktok, a noi segnalato da alcuni utenti, si vede un suv procedere inlungo ladia velocità sostenuta. Il guidatore, in compagnia di almeno un’altra persona, non decelera nemmeno ...

Per chisu camper e van: Michelin CrossClimate Camping : questo pneumatico all season è ... Una gamma trasversale per auto eNata nel 2015, la famiglia Michelin CrossClimate ha rivoluzionato ...... almeno finché non siad alta velocità, momento in cui entra in trazione anch'esso tramite ... Considerata la stazza di 1.700 chili (neppure troppi per unada 4 metri e 60), questa Honda ...... così, chiaccherando con un amico, non si accorge che dietro di lui si è formata una fila di... Matteo Salvini intantoa passo di corsa, quasi trascinando per mano la giovane Francesca ...

Napoli, follia in tangenziale: suv viaggia contromano e in retromarcia. Il video postato sui social Il Fatto Quotidiano

Alla guida di una Audi, a velocità folle, con telefono in mano per una diretta Facebook, ha travolto l’auto che viaggiava in senso contrario, e su cui viaggiavano una mamma e i suoi due figli. Una vic ...Il video rilanciato dal deputato dei Verdi Borrelli: "Un episodio gravissimo. Criminali che non esitano a mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri" ...