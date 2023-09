Il superlavoro post vacanze | la paura del discount e le cronache dalla piattaforma del reddito

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 11 settembre 2023) PERCHÉ CI PIACE DIRE CHE LAVORIAMO TROPPOC’è chi al ritorno dalleriprende a lavorare gradualmente, provando a godere ancora un po’ del ritmo estivo. E poi c’è chi rientra in ufficio passando direttamente dalle ferie al, come se lenon ci fossero mai state. Anzi, col senso di colpa di essere stati assenti e la foga di dover recuperare il tempo perso. Email non lette, clienti trascurati, scadenze che si avvicinano e si accavallano. Tanto da sentire pure qualcuno dire: «Meglio non andare in ferie». Chiariamo un punto Fare pause periodiche dal lavoro non è un lusso. È essenziale per avere prestazioni e crescita durature. Lo dicono svariati studi: proprio come gli atleti devono avere periodi regolari di riposo e recupero per dare il meglio di sé ed evitare infortuni, i lavoratori hanno bisogno di periodi di ...