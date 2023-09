Il signore dei coltelli

Leggi su lortica

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nella celeberrima saga fantasy di Tolkien, con lame esi affettavano orchi e troll. Ad Arezzo invece, l’acciaio barbarico alla Conan serve per affettare …le torte. Ma non c’è un lieto fine, anzi… Si parla di un noto locale gestito da nota azienda; durante la prenotazione per una festa di compleanno con circa una ventina di persone invitate, viene scelto il menu e trovato l’accordo sul prezzo. Il cliente decide che, conoscendo i gusti degli invitati, il dolce preferirebbe portarlo lui, confezionato da una pasticceria. Alla richiesta, più che legittima, il gestore dice: va bene, ma per tagliare la torta ci vogliono due euro a persona. C’è da dire che Il presupposto pone il ristoratore come responsabile della salubrità degli ingredienti che offre ai suoi clienti, e risponde personalmente in caso di problemi come le intossicazioni alimentari. Per questa ragione, ...