Il problema di Donnarumma è l’imborghesimento | si è adagiato sul suo talento Il Giornale

(Di lunedì 11 settembre 2023), ancora lui: al centro di polemiche dopo il gol subito su punizione dalla Nord Macedonia. La soluzione al quesito principale («cosa sta succedendo all’ex prodigio?») è allora un’altra. Attiene aldel giovanotto. Trascinato dal suo agente poi scomparso, Mino Raiola, da Milanello a Parigi a caccia di soldi invece che alla ricerca di migliorare la tecnica e far crescere ilsi è fermato per strada consapevole della propria statura calcistica, non ha affinato l’estro e ha perso probabilmente le motivazioni a migliorarsi ogni giorno con allenamenti durissimi. Che è poi la grande differenza tra chi nel calcio si considera baciato dalla natura e chi invece è pronto a salire ogni giorno uno scalino. Domani sera a Milano contro l’Ucraina l’attende ...

Ma qui ilè complesso e non può essere liquidato cavalcando l'onda del web. È da tempo ormai che Gigio, precoce in tutto - nello stregare lo scopritore di giovani campioni del ...Italia - Ucraina a Milano. Scrive Repubblica: "Il piazzamento incerto sulle punizioni è sempre stato undi Gigio" Paris Saint - Germain's Italian goalkeeper Gianluigireacts during the UEFA Champions League round of 16, 2nd - leg football match FC Bayern Munich v Paris Saint - ...Decisivo per il pari subito l'errore di Gigio. Ora, se martedì non si vince contro l'... Ilè che far funzionare i meccanismi alla perfezione richiede parecchio tempo. E in ...

Italia, il problema è Donnarumma Si scatena la polemica e martedì San Siro lo fischierà Virgilio Sport

L'indecisione sul gol macedone, San Siro ostile: contro l'Ucraina Gigio rischia il posto C'è Vicario in forte ascesa ...Dietro il ko azzurro con i macedoni anche l'involuzione di Donnarumma iniziata col passaggio al PSG per inseguire i soldi smettendo di lavorare sul talento. Domani a San Siro per svoltare dopo 2 anni ...