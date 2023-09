Il principe Harry visita da solo (in gran segreto) la tomba della regina Elisabetta

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nel primo anniversario di mortesovrana, il duca è apparso a sorpresa nella cappella londinese dove riposa The Queen. Un gesto in cui qualcuno ha letto un commovente omaggio di un nipote alla nonna, e qualcun altro l'ennesima sfida alla royal family…

Non c'è pace per il, il reale in fuga e che ha clamorosamente rotto con il padre, Re Carlo , e con la famiglia reale inglese. Ora, a tormentarlo, spunta una registrazione della voce di sua madre, Lady ......le foto del matrimonio al Castello di Rivalta di Mario Manca Il trattamento che risolleva davvero i contorni del viso adesso esiste di Valentina Bottoni Nel frattempo i rapporti con il...Ilarrivato a Dusseldorf, in Germania, dove ha dato il benvenuto agli atleti degli Invictus games parlando in tedesco e definendosi un cittadino di Dusseldorf . Lo riporta l'agenzia Dpa. ...

Re Carlo, l'audio-choc: "Molto deluso dalla nascita di Harry", lo sfregio peggiore Liberoquotidiano.it

Nel primo anniversario della morte di Elisabetta II, anche il principe Harry ha voluto rendere omaggio alla nonna regina. Ma lo ha fatto in gran segreto, mescolandosi alla gente comune in coda per ...Forse sposare un principe non assicura la felicità. Potrebbe averlo pensato Meghan Markle, vista la vendetta del suo ex marito