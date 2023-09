Il Pd prepara una mobilitazione nazionale | l’annuncio di Elly Schlein

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il Partito Democratico siad un autunno molto intenso e non è da escludere una. Ad annunciarlo è direttamente. Il Partito Democratico è pronto ad un autunno impegnativo. Ad annunciarlo è stata la stessadurante il suo intervento alla chiusura della Festadell’Unità. “Dopo un’estate militante non ci riposeremo – ha detto la segretaria del Pd, citata dall’Agi – siamo pronti a scendere in piazza per una grande“. Il PD è pronto ad una– Notizie.com – © Ansa“Chiediamo un salario minimo in questo Paese – ha aggiunto la leader del Nazareno – una legge di civiltà. Abbiamo ...

In Aggiornamento: Bari. Giornata di vigilia a Bari per l'Italvolley di Fefè De Giorgi che siad affrontare l'Olanda di Nimir in quella che sarà la gara che assegnerà il pass per le ...ad...L'Italia siper il girone delle Davis Cup Finals a Bologna. Gli azzurri partecipano per la quarta volta ... "Volevo costruire un gruppo, oggi siamosquadra" Lorenzo Musetti: "Credo che la ...Dopo anni di "quiete", Il marchio Lancia siall'agognato rilancio nel segno dell'elettrico, anticipato negli scorsi mesi dalla ... tra cuinuova ammiraglia a zero emissioni. Prima di ...

Amatriciana e cacio e pepe: la squadra americana di golf si prepara ... Gambero Rosso

Dopo anni di “quiete”, Il marchio Lancia si prepara all’agognato rilancio nel segno dell ... gamma della Casa di Chivasso che sarà formata tra tre modelli, tra cui una nuova ammiraglia a zero ...La decisione che ha scosso Wall Street: come la partenza del CEO sta influenzando il valore delle azioni Alibaba ...