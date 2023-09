Il partito di Putin vince le controverse elezioni nell’Ucraina occupata

11 set 00:32 G20, le reazioni di Mosca e Kiev alla dichiarazione finale - VIDEO 11 set 00:02 Elezioni organizzate dai russi in regione ucraine: vinceSecondo i risultati parziali, il...... con tutti gli onori, la leader del principaledi destra in Francia. Nessuno però ha fatto ...negli ambienti Fi e Fdi - non è l`estremismo di Le Pen su alcuni temi ma le simpatie proche ...... con l'uccisione di un ufficiale russo, mentre prima ancora, in quel di Meltopol , era stata fatta saltare in aria la sede centrale delRussia Unita, lo stesso di. Pare " anche se non ...

Dati parziali, partito di Putin vince in 4 regioni ucraine - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il partito Russia Unita del presidente Vladimir Putin vince le controverse elezioni nell’Ucraina occupata. Secondo i dati forniti da Mosca, il partito ha ottenuto oltre il 70% dei voti. Il partito di ...La guerra in Ucraina è al 565esimo giorno. Alle elezioni nei territori annessi dell’Ucraina, il partito del presidente Vladimir Putin ha rivendicato una vittoria con oltre il 70% dei voti. Il partito ...