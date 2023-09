Il Paradiso delle Signore | i personaggi più amati

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il: da Ezio Colombo a Matilde Frigerio, chi sono ie gli interpreti piùdella soap Rai. Oltre 860 puntate, innumerevoli prodotti derivati (dai libri alle riviste), una leggerezza non banale che affronta temi importanti con tatto, semplicità e dolcezza. Non c'è dubbio: se fossimo negli Stati Uniti, Ilsarebbe una serie da Daytime Emmy Awards.ssima dal pubblico, è l'appuntamento autunno-primavera per eccellenza che, fin dal 2015, accompagna gli spettatori, senza distinzione di età o di genere. Con l'ottava stagione appena iniziata, la fiction di Rai 1 punta a superare la media del 21% di share, lanciandosi verso l'ennesimo successo (a tutti gli effetti uno dei titoli di ...