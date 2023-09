Il nuovo primo ministro thailandese si impegna ad affrontare le difficoltà economiche

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 11 settembre 2023) IlSrettha Thavisin ha promesso di agire rapidamente per risolvere i problemi economici del Paese nel suo discorso inaugurale al Parlamento, dopo quattro mesi di incertezza politica in cui i parlamentari non sono riusciti a trovare un accordo sul governo. Srettha è entrato in politica dopo una carriera da grande immobiliarista