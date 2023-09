Il nuovo corridoio con l' Asia al posto della Via della Seta

(Di lunedì 11 settembre 2023) Punta a essere l'alternativa alla Viacinese: è ilprogetto dieconomico tra India, Medio Oriente ed Europa, firmato a New Delhi a margine dei lavori del G20. Una rete di ferrovie, porti e collegamenti energetici: un mega progetto diventato realtà, dopo mesi di negoziati segreti, con la firma di un memorandum d'intesa da parte dei Paesi coinvolti: Stati Uniti, India, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Germania, Francia, Italia e Unione Europea. A New Delhi la soddisfazione dei protagonisti era palpabile. Il presidente Joe Biden non ha nascosto il suo «orgoglio», la premier Giorgia Meloni ha aggiunto che l'Italia si impegna a lavorarvi durante la presidenza italiana del G7 l'anno prossimo. L'adesione dell'Italia assume una rilevanza particolare dato che il nostro governo è ...

In questo modo, ilcerca di riconfigurare il commercio tra i Paesi dell'Europa, del Golfo Persico e dell'Asia meridionale, riducendo significativamente il tempo necessario per ...Se la presenza in India per il G20 ha segnato un'implementazione delle relazioni tra Washington e New Delhi, anche nella cooperazione militare, e se ilImec segna un importante passaggio nei processi di rafforzamento dei collegamenti geo - economici tra Paesi like - minded , la visita in Vietnam del capo di Stato americano Joe Biden marca ...L'Italia e le sue imprese potranno giocare un ruolo di primo piano neleconomico India - Medio Oriente - Europa, con lo sviluppo di progetti per le infrastrutture e le connessioni digitali. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al ...

Al G20 indiano il nuovo corridoio economico India-Golfo-Ue che argina la Via della Seta cinese Il Fatto Quotidiano

Punta a essere l’alternativa alla Via della Seta cinese: è il nuovo progetto di corridoio economico tra India, Medio Oriente ed Europa, firmato a New Delhi a margine dei lavori del G20. Una rete di ...Nella instabilità generale in cui ci troviamo, il G20 indiano ha provato con due nuovi sviluppi che il multilateralismo funziona ancora. Sul piano tattico, con originali accordi economici internaziona ...