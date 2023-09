Il neocomunismo di Xi sta mettendo in ginocchio la Cina

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 11 settembre 2023) È noto che in Italia i filo-cinesi siano tanti, e anche ben rappresentati in Parlamento. Questo spiega perché da noi la grave crisi economica che sta attraversando la Repubblica Popolare viene sottovalutata da buona parte dei media, e soprattutto dai grandi quotidiani più influenti. Ritorno al marxismo La verità è che la suddetta crisi non è misteriosa come si vorrebbe far credere, né impossibile da spiegare. Al contrario, ha origini ben precise. Si è manifestata con forza quando Xi Jinping, dopo aver “preso le misure” al Partito comunista, ha conquistato tutto il potere sconfiggendo avversari reali o anche solo potenziali. Scordando che suo padre, uno dei “principi rossi” vicini a Mao, fu arrestato dalle Guardie Rosse, e fatto sfilare per le strade di Pechino con un cartello al collo. A differenza di tanti altri, egli non fu eliminato fisicamente dagli squadristi del regime, ...