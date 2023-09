Il Movimento 5 stelle candida Michele Santoro alle elezioni europee

Lo "svelamento" delleavviene da qualche anno durante una cerimonia molto attesa, che quest'...hanno contribuito a rendere la selezione ancora più adatta a una clientela sempre più in, ......quartier generale 5, in via Campo Marzio, si spiega che parlare di piazza è ancora prematuro: 'Ma sicuramente quello dei tagli alla Sanità è un tema in cima alle preoccupazioni del, ...... trasformare il suo partito Sud Chiama Nord dapolitico regionale a nazionale. Non sarebbe così un caso la nomina di Laura Castelli - ex 5nativa di Torino - a portavoce. Al momento ...

Falso: il Superbonus non ha creato un milione di posti di lavoro Pagella Politica

“De Masi è stato un grande amico del Movimento 5 Stelle”, dice il presidente del Movimento 5Stelle. “Ha dato un grande contributo come fonte di ispirazione e ha sempre mantenuto la sua indipendenza, ...Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale: Stella (M5S): “Le segnalazioni di un’assistenza sanitaria inadeguata sono sempre più frequenti” “Sono sempre più frequenti, anche in questi ...