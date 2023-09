... ha detto Diletta Leotta che, per il momento, vive una storia a distanza con Loris Karius (anche se lei haa sfruttare le sue conoscenze per far interessare al calciatore il, l'Inter e ......sicuramente non ha lasciato indifferente Donnarumma che nella conferenza stampa della vigilia avevaa esorcizzare le contestazioni ( " Mi dispiacerebbe se San Siro mi fischiasse , alho ...Nel corso dei primi scorci di partita regalatogli da Pioli, l'ex Basilea è statosia da ... uno snodo importante per definire quello che sarà il suo ruolo nelche verrà. Da comprimario ...

“Il Milan ha provato a prenderlo”: colpo di mercato rinviato al 2024 Pianeta Milan

Hugo Ekitike doveva lasciare il Psg in estate, ma, alla fine è rimasto. Luis Enrique, però, non conta su di lui e il francese vive da estraneo in squadra. Per questo motivo il Milan continua a interes ..."Vedo il Milan molto forte, vedo l’Inter favorita anche quest ... che nell'Inter lo aveva relegato in panchina mentre ai tempi antecedenti del Chelsea aveva provato ad acquisirlo. Anche l'ex ...