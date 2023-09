Il Marocco accetta aiuti internazionali per il sisma solo da 4 paesi e non dalla Francia Fonti diplomatiche | “Approccio rigoroso”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Con un comunicato il ministero degli Interni marocchino ha precisato di averto, per il momento,da quattro“amici” in risposta alche ha colpito il paese provocando oltre 2.100 morti. “Le autorità marocchine hanno risposto favorevolmente, in questa fase specifica, alle offerte di sostegno deiamici Spagna, Qatar, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti, che si erano offerti di mobilitare squadre di ricerca e soccorso” ha precisato un in comunicato ufficiale la televisione marocchina 2M. La giustificazione di Rabat fa riferimento ad una “valutazione precisa” dei bisogni considerando che “la mancanza di coordinamento in tali situazioni potrebbe essere controproducente”, ma non è esclusa l’ipotesi di chiedere aiuto ad altrise ...

