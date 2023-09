Il marito di Mara Venier a nudo | Che brutto periodo che stiamo passando | Video

(Di lunedì 11 settembre 2023) "Cheche". Nicola Carraro, 81ennedi, non nasconde la sua preoccupazione tornando a parlare ai suoi fan sui social. Il produttore cinematografico, tornato dalle vacanze trascorse con la compagna, che tra poco tornerà su Rai 1, inossidabile, alla guida di Domenica In, si siede sul sofà e si sfoga: "Eccoci qua amici, in alto i cuori e abbracciamoci con le parole sempre. Siamo tornati". Quindi l'intemerata, feroce: "Cheattraversando: questi stupri, questi continui femminicidi. Qui bisogna fare qualcosa, aldilà delle polemiche secondo me assolutamente inutili. Bisogna che nelle scuole si faccia qualcosa di diverso di quello che si è fatto fino ad ...

Ero stata segnalata per il provino da Maurizio Corgnati, il futurodi Milva, che abitava nel ... Assieme a loro mettereiVenier, perché a Domenica in è empatica come nessuna'. Aldo Dalla ...Rivedremo la conduttrice in TV su Rai1 dal 17 settembre a Domenica In , intanto nell'articolo, insieme al, racconta la sua love story divertendosi non poco.Venier e l'amore per Nicola ...Le nozze erano già state annunciate un paio di anni fa, quando nel salotto televisivo di... Chi è ildi Luisa Corna Stefano Giovino, 42 anni e più giovane di 15 anni rispetto a Luisa Corna, ...

Mara Venier, lo sfogo del marito Nicola Carraro: «Che brutto periodo stiamo attraversando» ilmattino.it

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, non ha potuto fare a meno di confessare ai suoi fan il suo pensiero sul «brutto periodo che stiamo ...Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, non ha potuto fare a meno di confessare ai suoi fan il suo pensiero sul «brutto periodo che stiamo attraversando». L'81enne, ...