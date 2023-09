Il lato positivo dei dati Ue sulla crescita economica

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 11 settembre 2023) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! È la stessa Commissione europea a cercare ilnei suoi, senza indicare all’attenzione degli altri i paesi meno forti o addirittura in situazione preoccupante. Insomma, niente da dire di specialmente negativo sull’Italia, che pure, nella previsione diper il 2024 passa da 1,1 per cento a 0,8 per cento, ma enfasimantenuta dall’Ue nel suo insieme, per il 2023 sarà dello 0,8 per cento, malgrado tutte le difficoltà e i rallentamenti dovuto alla politica monetaria, ai prezzi internazionali dell’energia, alla riduzione molto forte dei rapporti commerciali con alcuni blocchi esterni all’Ue. “Dobbiamo avere fiducia ...