Il giovane Montalbano streaming e diretta tv | dove vedere ultima puntata in replica

(Di lunedì 11 settembre 2023) Questa sera, lunedì 11 settembre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda inl’de Il, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissarioin quanto vede protagonista un Salvo inetà. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto.Ilintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv, come detto, va in onda insu Rai 1 il lunedì o martedì sera alle ore 21,25. Il ...

Il2 torna stasera, lunedì 11 settembre, su Rai1 alle 21:25 in replica per l'ultima volta. L'episodio proposto, Un'albicocca , è infatti il finale della stagione 2, andato per la prima ...Ilregista ha scelto Ficarra per il suo nuovo progetto Ilattore, regista, autore, produttore pluripremiato con i nostri territori dell'hinterland di ... Angelo di Brolo e...TELEFILM/SERIE TV Su Rai Uno dalle 21.25 Il. Salvo e Livia stanno per trasferirsi a Genova. Una volta risolto un caso di morte apparentemente accidentale, Salvo è pronto: un'ultima ...

Il giovane Montalbano 2: anticipazioni ultima puntata stasera in tv Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Ecco trama e cast de Un'albicocca, sesta e ultima puntata della seconda stagione de Il giovane Montalbano, stasera su Rai1 alle 21:25 in replica.Il contenuto sviluppa super poteri di cui solo il professor Morgan Freeman conosce i segreti. 21.25 IL GIOVANE MONTALBANO Regia Gianluca Maria Tavarelli con Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Alessio ...