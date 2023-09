Il giovane Montalbano | le anticipazioni trama e cast dell’ultima puntata replica

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 settembre 2023) Stasera, lunedì 11 settembre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda inl’ultimade Il, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissarioin quanto vede protagonista un Salvo inetà. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Livia è appena arrivata in Sicilia per curare il trasloco di, in vista del suo trasferimento a Genova per stare vicino alla fidanzata. Percorrendo una litoranea nei pressi di Vigata i due notano, in prossimità di una curva, un muretto sfondato: nella ...