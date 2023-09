Il generale miglior alleato di Putin | perché per l' Ucraina si sta mettendo male

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Trenta giorni per la svolta, o per l'si metterà. Malissimo. E' ilinverno, già protagonista degli eventi bellici russi negli ultimi secoli di storia, a diventare ora l'elemento decisivo del conflitto iniziato nel febbraio del 2022. La controffensiva di Kiev procede con la riconquista di 100 metri al giorno. Non basta,di fatto è una corsa contro il tempo: tra un mese il freddo, la pioggia, la neve e il fango bloccheranno in maniera decisiva il fronte, come già accaduto un anno fa. E posizioni cristallizzate, con la guerra che durerà altri sei mesi, fanno il gioco di Vladimir, consapevole della posizione di forza (qualitativa e numerica) del suo esercito e che il logorio è l'unica sua arma in grado di scardinare il sostegno di Nato ed Europa al governo di Volodymyr ...