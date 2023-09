Il folle hobby del pirata di Alatri | sul suo profilo altre corse al volante in diretta social «Come abbiamo fatto a tornare vivi?»

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 settembre 2023) Non era la prima volta che ildella strada che ha travolto ieri nel Frusinate un’auto con a bordo madre e due figli correva altrasmettendo le sue «gesta» in. È quanto emerge dai primi riscontri effettuati sul telefonino dell’operaio 29 anni di origini marocchine fermato dopo lo schianto di ieri, domenica 10 settembre, sulla strada provinciale Santa Cecilia ad, in provincia di Frosinone. Sarebbero state decine le direttetrasmesse dall’uomo in passato, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Smartphone sul cruscotto della sua Audi A4, musica rap a palla, piede pigiato sull’acceleratore: questo l’ricorrente del manovale, a quanto emerge dalle prime verifiche, che potrebbero aggravare seriamente la posizione ...