(Di lunedì 11 settembre 2023) AGI - Èdidi due fratelli minorenni durante alcune sedute di fisioterapia l'uomo di 59 anni arrestato dalla Polizia locale di Milano. L'ordine di custodia è stato emesso su ordine del gip al termine delle indagini condotte della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e della pm Elisa Calanducci e partite dopo la denuncia del padre della presunta vittima. L'arrestato risulterebbe essere un amico di famiglia e anchedi unadigiovanile dell'hinterland milanese. Durante le indagini del nucleo tutela donne e minori sarebbe emersa - secondo gli inquirenti - "la concreta ipotesi che l'uomo, in passato, abbia potuto abusare" di altri ragazzi minorenni, anche se non risultano allo stato altre denunce. "Le esigenze cautelari - si legge in ...

L'arrestato risulterebbe essere un amico di famiglia e anchedisquadra di calcio giovanile dell'hinterland milanese. Durante le indagini del nucleo tutela donne e minori sarebbe ...Sono emozionato!" Il capitano azzurro Francesco Messori del Vicenza Calcio Amputati: "gioia ... Ramunno Francesco Preparatore atletico: Allasia Maurizio Mental coach: Buttò Stefano: ...... anche alla luce dell'attività lavorativa svolta fino al momento dell'arresto,pressosquadra di calcio giovanile dell'hinterland milanese, sempre a stretto contatto con ragazzi di ...

Il fisioterapista di una squadra di calcio è accusato di aver abusato di due ragazzini AGI - Agenzia Italia

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Un fisioterapista di 59 anni, che lavora anche in una squadra di calcio giovanile dell'hinterland milanese, è finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di minori. (ANSA) ...