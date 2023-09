(Di lunedì 11 settembre 2023) Ilhato che "in questi giorni" il leader nordcoreano Kim- un arriverà in Russia su invito del presidente Vladimir Putin. Lo riferisce la Tass. . 11 settembre 2023

Ilha confermato che "in questi giorni" il leader nordcoreano Kim Jong - un arriverà in Russia su invito del presidente Vladimir Putin. Lo riferisce la Tass. .Kim Jong - Un sarebbe a bordo del suo treno blindato in viaggio verso Vladivostok . L'annuncio ufficiale avverrà solo dopo il suo arrivo, come consuetudine. Il treno speciale è l'unico mezzo ...Ilha confermato anche che 'in questi giorni' il leader nordcoreano Kim Jong - un arriverà in Russia su invito del presidente Vladimir Putin

Il Cremlino conferma la visita di Kim Jong-un Agenzia ANSA

Kim Jong-un arriverà in Russia su invito di Putin: lo conferma il Cremlino. Una visita che avverrà "in questi giorni" e che la Tass ha riferito.Il Cremlino ha confermato che "in questi giorni" il leader nordcoreano Kim Jong-un arriverà in Russia su invito del presidente Vladimir Putin. Lo riferisce la Tass. (ANSA). (ANSA) ...