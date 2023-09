Il colpo di stato in Cile | 50 anni fa

AGI - Uomini incappucciati hanno vandalizzato l'esterno del palazzo presidenziale La Moneda domenica durante la marcia per commemorare il 50esimo anniversario deldicontro Salvador Allende in Cile, alla quale ha partecipato anche il presidente di sinistra Gabriele Boric . Un gruppo di manifestanti ha distrutto le finestre della sede del governo con ...Probabilmente avrei dovuto fare qualcosa in più, ad esempio sonotroppo testardo in risposta, ... Alla fine ho avuto la mia occasione, un passante, un solo, un solo punto, ho giocato in ...1973, Golpe in Cile: Il generale Augusto Pinochet prese il potere con undiin Cile l'11 settembre 1973, mettendo fine al governo democraticamente eletto di Salvador Allende. Questo ...

50 anni fa il colpo di stato in Cile: “Torturato dal sodali di Pinochet, mi aiutò Bobbio” La Stampa

L'11 settembre del 1973 Salvador Allende venne destituito e per i successivi diciassette anni il paese fu governato dalla dittatura militare del generale Augusto Pinochet ...Scontri con la polizia e incendi dolosi si sono verificati a Santiago del Cile durante una marcia per commemorare le vittime della dittatura militare di Augusto Pinochet, 50 anni dopo il colpo di Stat ...