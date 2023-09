Il Cile ricorda Allende e i 50 anni del golpe di Pinochet mentre l' estrema destra rialza la testa

Il, attraversato da tensioni e divisioni, commemora il 50° anniversario del colpo di stato dell'11 settembre 1973 ela figura di Salvador Allende, il presidente socialista che pagò con la ...... regista e attore di teatro in tutta Europa, Somalia,, Uruguay, Brasile, Argentina e America ... tranne in rari casi, non trovammo molte porte spalancate -Paolo Comentale, direttore ...Mezzo secolo dopo, un convegno promosso dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell' Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione con l' Associazione Italiana di Sociologia,...

Bologna ricorda il cinquantesimo anniversario del golpe in Cile Comune di Bologna

Insomma, cinquant'anni dopo, ricordando i giorni e le tragedie del golpe, si può registrare una prospettiva opposta, quella del successo delle istituzioni liberali. Sono queste, frutto di una profonda ...Il programma di eventi odierni in memoria della fine drammatica del governo Allende e le ripercussioni anche nella storia politica del nostro Paese ...