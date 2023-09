Il Castello Invisibile si mostra nel primo Trailer in italiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Grazie ad Anime Factory pubblichiamo una clip in esclusiva del film anime Ildi Keiichi Hara, al cinema dall’11 al 13 settembre 2023 come uscita evento. Anime Factory è l’etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offerta Anime, cinematografica e home video. Realizzato dallo studio di animazione giapponese A-1 Pictures, celebre per Sword Art Online, Blue Exorcist, Seven Deadly Sins e altri titoli di successo. Tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Mizuki Tsujimura, che ha vinto il prestigioso Japan Booksellers’ Award nel 2018. Ilè stato candidato nel 2023 ai Japan Academy Prize, l’equivalente degli Oscar statunitensi per il cinema nipponico, nella categoria Miglior film di animazione. Un successo anche al botteghino giapponese all’uscita nel ...

Un film che vale la pena di essere visto per i temi trattati, privo della tensione e del pathos necessari per elevare questa pellicola sopra la ...Mara Cerri apre il laboratorio Disegnare l'e il fantastico, un dialogo con ragazze e ... Come neldei destini incrociati, il laboratorio di Pia Valentinis prende spunto dalle carte ...Domani, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, piazzasi animerà con presentazione di libri, ... dal titolo " Le avventure di una liceale" di Anna Napponi, a cura dell'autrice ...

Il castello invisibile - da Lunedì 11 a Mercoledì 13 settembre 2023 Crushsite

Il castello invisibile: la clip in esclusiva per MangaForever del film anime in uscita dall'11 al 13 settembre con Anime Factory.Sempre dall’11 al 13 settembre, altro evento in programmazione alla Multisala Gaveli, è la proiezione de “IL CASTELLO INVISIBILE”, tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Mizuki Tsujimura, edito in ...