Il Cast di One Piece Canta la Sigla di ‘Mare Fuori | Un Omaggio a Napoli

...al suo, tra cui un ottimo Inaki Godoy . Nel corso di una recente intervista, Godoy ha parlato di uno spettro di cose riguardanti il suo ruolo di Luffy nell'adattamento live - action diPiece.Il live action diPiece ha diversi punti di forza su cui conviene soffermarsi. A cominciare dal, una scelta giusta non solo perché i cinque attori protagonisti sono fisicamente identici ai ...Per Iñaki Godoy è stato tutt'altro che facile vestire i panni di Monkey D. Luffy inPiece . L'attore messicano è il protagonista del live action targato Netflix di uno dei più ...SIGNORE 8, ...

One Piece, il cast di Netflix parla italiano e canta la sigla di Mare Fuori Everyeye Serie TV

Viewers are calling out the new RHONY cast for "trauma dumping." "Is it me or does it feel like every conversation is about 'tell me your deepest trauma'" one RHONY fan posted on Twitter. Another ...Netflix ha pubblicato un nuovo video dedicato a One Piece, con la reaction del cast all'incontro tra Nami e Morgan mano d'ascia ...