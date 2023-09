I russi affermano di aver ucciso o ferito quasi 700 ucraini nell' ultimo giorno

(Di lunedì 11 settembre 2023) Una strage continua: le forze russe hanno700 militaria giornata di oggi. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca. In due aggiornamenti su Telegram, il ...

Una strage continua: le forze russe hanno ucciso o ferito quasi 700 militari ucraini nella giornata di oggi. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca. In due aggiornamenti su Telegram, il ...... mentre Kiev e i suoi alleatiche si è trattato di un tentativo illegale di rafforzare la ... Secondo i funzionari, Russia Unita ha ottenuto un'ampia maggioranza nelle regioni, ottenendo ...I criticiche il cantante agisce come parte della macchina di propaganda del Cremlino con le sue canzoni "patriottiche", che sono state utilizzate per radunare iattorno alla bandiera ...

I russi affermano di aver ucciso o ferito quasi 700 ucraini nell'ultimo ... Globalist.it

Per l’Ucraina queste operazioni hanno anche un valore propagandistico che «contesta» la supremazia strategica della flotta di Putin ...L’ ipotesi non è stata ancora confermata dai diretti interessati ma i media affermano che il leader nordcoreano sia già in viaggio verso la Russia a bordo di un treno privato, diretto a Vladivostok. L ...