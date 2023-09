I figli di Berlusconi accettano l' eredità

AGI - Idi Silviohanno deciso di accettare l'eredità del padre, scomparso lo scorso 12 giugno. A quanto si apprende da fonti finanziarie la firma degli atti relativi è attesa per oggi ...I cinquedi Silvioaccettano pienamente il testamento del padre, scomparso lo scorso 12 giugno. La firma degli atti relativi all'accettazione dell'eredità è attesa per questo pomeriggio ad ...Accordo raggiunto tra i cinquesull'eredità di Silvio, con la firma agli atti prevista per oggi 11 settembre. Gli eredi andranno così ad accettare pienamente il testamento del padre, con le ultime volontà indicate ...

Eredità Berlusconi, i cinque figli vicini all’accordo di spartizione dell’impero la Repubblica

AGI - I figli di Silvio Berlusconi hanno deciso di accettare l'eredità del padre, scomparso lo scorso 12 giugno. A quanto si apprende da fonti finanziarie la firma degli atti relativi è attesa per ...I cinque figli di Silvio Berlusconi accettano pienamente il testamento del padre, ultime volontà con le quali il fondatore del Biscione ha assegnato ai figli Marina e Pier Silvio la maggioranza e il ...