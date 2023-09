I figli di Berlusconi accettano l’eredità | prevista clausola di lock-up di 5 anni

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 11 settembre 2023) L'intesa sottoscritta dai cinquedi Silvio, che hanno accettato pienamente l'eredità del padre, prevede un patto parasociale che contempla unadi-up di 5, in virtù della quale nessuno dei fratelli modificherà le quote possedute nelle holding e conseguentemente in Fininvest. Lo si apprende da fonti finanziarie. Nel dettaglio, Marina e Pier Silvio deterranno rispettivamente il 29,1% (insieme oltre il 58%) di Holding Italiana I, Holding Italiana II, Holding Italiana III, Holding Italiana VIII. In virtù di questo, la loro partecipazione complessiva e in trasparenza in Fininvest si tradurrà rispettivamente nel 26% (insieme il 52%).Barbara, Eleonora e Luigideterranno rispettivamente circa il 14% delle 4 Holding (insieme circa il 42%); la loro ...