I convocati dell’Italia per la partita contro l’Ucraina | gli azzurri per le qualificazioni agli Europei 2024 La lista completa

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 settembre 2023) L’Italia si sta preparando per il secondo impegnoordini di Luciano Spalletti. Dopo il pareggio con la Macedonia del Nord, è obbligatoria la vittoria a Milanoper tenere vive le possibilità di chiudere fra le prime due del girone C e qualificarsi direttamentein Germania. Alcune variazioni nelladeidel tecnico di Certaldo rispetto alla scorsa settimana: mancano infatti Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini. Entrambi hanno accusato dei piccoli problemi fisici durante la marcia di avvicinamento alla Macedonia del Nord, riducendo dunque la rosa a disposizione a ventisette elementi rispetto ai ventinove iniziali. Infatti Spalletti ha scelto di non sostituire i due acciaccati con altri giocatori da ...