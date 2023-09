I concorrenti di Grande Fratello 2023

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 11 settembre 2023) Alex Schwazer Sono 21 i, tra vip e personaggi non famosi, pronti a farsi conoscere dai telespettatori delVip. Esperienze diverse che verranno sviscerate, di puntata in puntata, da Alfonso Signorini all’interno del reality. Il cast è composto dai vip Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Massimiliano Varrese … e dai non famosi Vittorio Menozzi, Letizia Petris, Giselda Torresan, Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella, Rosy Chin, Angelica Baraldi… Conosciamoli meglio. I famosi Grecia Colmenares Grecia Colmenares - GF Nata a Valencia (Venezuela) il 7 dicembre 1962Professione: Attrice di telenovelasCuriosità: La madre aveva origini francesi. Ha quattro fratelli e una sorellastra. Ha un figlio, Gianfranco.Reality/talent precedenti: L’Isola dei Famosi 14 (2019)Entra in casa l’11 settembre ...