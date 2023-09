I clienti Very Green regalano 1000 alberi alla Val di Fiemme

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 11 settembre 2023) ROMA –Mobile, l’operatore semi virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, conferma il proprio impegno a sostegno dell’ambiente e realizza, in collaborazione con il portale wownature.eu ideato da Etifor, il progetto “Rimboschiamo la Val di”. Con l’impianto dinuovisi conclude la terza delle iniziative ecosostenibili promosse sull’appnell’ambito del programma gratuito Giga, che consente aidi trasformare i Giga consumati ogni mese in obiettivi concreti a favore della riqualificazione e tutela ambientale. La Val di, nota anche come la “Foresta dei Violini”, è una tra le poche foreste europee da cui si può ricavare il legno pregiato con cui si fabbricano i violini e altri strumenti musicali, ed è qui ...