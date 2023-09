Huawei Mate X5 lanciato in Cina | dettagli e specifiche del pieghevole

60 Pro è ufficiale: focus su design e fotocamere, quanto costa in Cina 6429 AgoNon solo il governo cinese ha vietato ai suoi dipendenti di utilizzare iPhone, ma il produttore cinese di smartphoneha lanciato il suo telefono avanzato: il60. In questo articolo ...Il concept assomiglia molto al modelloXs 2 e si presenta con un display che si apre con uno speciale meccanismo a scatto. Ma a renderlo così diverso da tutti gli altri smartphone ...

Huawei Mate 60 e 60 Pro Global esistono: un leak riaccende la speranza GizChina.it

L'annuncio della serie Mate 60 da parte di Huawei è stato una vera e propria sorpresa non solo per il settore mobile, ma anche per il governo degli Stati Uniti: in pochi infatti si attendevano un rito ...Un leak svela l'esistenza delle presunte varianti Global dei due top di gamma Huawei Mate 60 e Mate 60 Pro: ecco le prove.