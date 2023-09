Halloween | in vendita la casa della famiglia Strode

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 11 settembre 2023) Lautilizzata per le riprese del cult horrorè stata messa ina una cifra milionaria, nonostante non si citi la saga nell'annuncio. Lausata per il filmcome residenzaè ora in. Secondo quanto riportato da Collider, l'edificio può essere acquistato a un prezzo di ben 1,79 milioni di dollari. Un edificio molto spazioso La residenza scelta per le riprese di- La notte delle streghe comprende quattro stanze da letto, tre bagni e un garage che può contenere due macchine. L'annuncio non ha però sfruttato la famasaga horror, non essendoci alcun riferimento alle apparizionisul ...