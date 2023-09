Hai un buono fruttifero in lire così? Il rimborso è una vera e propria fortuna

(Di lunedì 11 settembre 2023) Poste Italiane ha riconosciuto ad un titolare dei buoni fruttiferi postali risalenti all’anno 1989 ilpari a oltre 50.000 euro. Andiamo ad analizzare il caso nelle righe a seguire. I Buoni Fruttiferi postali da sempre sono considerati dai risparmiatori uno dei migliori strumenti di gestione del risparmio. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti in due modi: la prima recandosi presso un ufficio postale, mentre la seconda sottoscrivendoli in forma telematica. Per quanto concerne i buoni fruttiferi postali sottoscritti fisicamente, è necessario riscuoterli entro una determinata scadenza e prima che sia maturata la prescrizione. Tra la scadenza dell’ultima quota di interessi e il termine prescrizionale non possono trascorrere più di 10 anni. È necessario recarsi negli uffici postali con i buoni fruttiferi postali cartacei. Nel caso dei buoni ...

... un libro, un catechismo, è preoccupata, in senso, di camminare con voi e di scoprire oggi la ...qualcuno a cui vuoi così bene da trovare il coraggio di dirgli la verità, anche quando sbagli ...Moltoil bilancio della partita con i Falcons (squadra di categoria superiore, proprio come ... Orauno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi. Abbonati a ...Questa moneta in unstato di conservazione può superare il valore dei 2.000 euro. Queste sono alcune delle monete in lire italiane tra le più rare. Se trovi queste monete,tra le mani una ...

Un buono ai dipendenti che avranno un figlio QUOTIDIANO NAZIONALE

Mercoledì il giornalista appassionato di tradizioni, Yuri Buono, presenterà a Piano di Sorrento il suo libro di poesie. Si intitola Napoletanima la raccolta di poesie che Yuri Buono, giornalista ...L'iniziativa "Il buono d'Italia" porta in centro storico prodotti tipici e eccellenze del Piemonte e della Sicilia. Seminari, degustazioni, mostra mercato, stand gastronomici e seminario online con l' ...