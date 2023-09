Cercavo di sorridere, di non fare vedere niente a, non so perché.ognuno reagisce a modo suo. Non volevo che mi guardassero con occhi diversi. Se non fosse stato per un'appendicite, non me ne ...Obesa con un, operata al Pascale di Napoli Simona, un'infermiera beneventana di 47 anni, ha scoperto di avere unall'endometrio con utero fortemente emorragico, diventato grosso di 20 ......anni è stata bastonata pubblicamente dal proprietario sul volto già dolorante a causa di un" ... di fronte a qualsiasi tipo di barbarie,può e deve restare indifferente". La ...

Ha un tumore ma nessuno la opera perché obesa: salvata con un intervento record Today.it

Simona De Michele, infermiera di 47 anni, era affetta da una grave forma di obesità. A causa di questa sindrome ha rischiato la vita, poiché per oltre un anno tutti gli ospedali si sono rifiutati di ...Mi dicono: ‘Ci sono due tumori maligni, ti devi operare subito ... di non fare vedere niente a nessuno, non so perché…ognuno reagisce a modo suo. Non volevo che mi guardassero con occhi diversi. Se ...