Gunpower Milkshake | dov’è stato girato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 11 settembre 2023)interamente a Berlino, con alcune riprese in studio, nonostante ild’azione con Karen Gillan sia ambientato in una città sconosciuta. Ecco le principali location della pellicola, dalla villa di Nathan al Gutterball Bowling. Lo Studio Babelsberg èutilizzato per la ricostruzione del bar in stile americano e per gli interni della libreria, diversamente dagli esterni che sono stati realizzati presso il Bode Museum. L’entrata al Gutterball Bowling, location molto gettonata neid’azione, è stata girata nel Messedamm Underpass, situato nel ICC, Internationales Congress Centrum di Berlino, mentre gli interni del bowling club, illuminati dalla patina colorata delle luci al neon, sono stati girati nel Bowling World Berlin a ...