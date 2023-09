Gunpowder Milkshake stasera su Rai2 | trama e cast del film con Michelle Yeoh e Lena Headey

(Di lunedì 11 settembre 2023)sualle 21:20, in prima visione in chiaro, va in onda, il thriller del 2021 con un incredibilequasi tutto al femminile: la. Una prima serata all'insegna della vendetta con, il thriller in ondasuper la prima volta in chiaro. Diretto da Navot Papushado, con la sceneggiatura co-scritta da Papushado e Ehud Lavski, ilavrà un sequel, come annunciato a Cannes nel 2021. LaScarlet, killer professionista, abbandona sua figlia Sam quando quest'ultima non è che una dodicenne. Nei quindici anni seguenti, durante i quali la bambina diverrà una donna, ad occuparsi di lei sarà un "sindacato criminale". Fino a ...

