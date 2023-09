Guerra e inflazione stanno distruggendo l' economia Ue E Bruxelles resta a guardare

(Di lunedì 11 settembre 2023) La Commissione europea ha rivisto al ribasso le stime di crescita del Pil nella previsioni economiche d'estate. Una scelta dettata dal prezzo dellarussa contro l'Ucraina e dall'elevata. Nel dettaglio, la previsione rivede la crescita dell'dell'Ue allo 0,8% nel 2023, dall'1% previsto nelle previsioni di primavera, e all'1,4% nel 2024, dall'1,7%. Rivista inoltre la crescita nell'eurozona al ribasso allo 0,8% nel 2023 (dall'1,1%) e all'1,3% nel 2024 (dall'1,6%). Si prevede inoltre che l'dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo raggiungerà il 6,5% nel 2023 (rispetto al 6,7% in primavera) e il 3,2% nel 2024 (rispetto al 3,1%) nell'Ue. Nell'eurozona l'dovrebbe attestarsi al 5,6% nel 2023 (rispetto al 5,8%) e al 2,9% nel 2024 (rispetto al 2,8%). ...

Crescita al ribasso, alta incertezza a causa della, irrigidimento monetario che potrebbe portare a nuove sorprese ma anche a un calo dell', indebolimento dell'industria e dei servizi, domanda interna in discesa. Sono alcuni dei punti ..."L'economia dell'Unione europea ha subito due shock enormi a causa della pandemia e delladella Russia contro l'Ucraina. Il tasso dimolto elevato ha avuto il suo peso, anche se ora sta diminuendo. Dopo un periodo di debolezza, si prevede che la crescita registrerà una ..."Ladi aggressione della Russia contro l'Ucraina e le più ampie tensioni geopolitiche ... ma potrebbe anche portare a un calo più rapido dell'che accelererebbe il ripristino dei ...

Non c'è lo slancio sperato nella crescita europea, travolta dal duplice shock della pandemia e della guerra in Ucraina e alle prese con un'inflazione ancora elevata per i consumatori, nonostante il ...